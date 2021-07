Nuoto sincronizzato, la Rari Nantes brilla a Roma nel segno di Andina, Prostamo e Dessì - IVG.it

Roma. Inizio migliore forse non poteva verificarsi. È facilmente riassumibile in questa maniera l’esordio delle ragazze della Rari Nantes impegnate nel Campionato Italiano Juniores in svolgimento a Roma, una soddisfazione enorme per loro e per le allenatrici Benedetta Parisella e Carolina Camardella. Fino a domenica 25 luglio le sincronette biancorosse se la vedranno con le altre società italiane per dimostrare ancora una volta quanto Savona possa essere fiera di una delle proprie eccellenze, il tutto nella splendida location della piscina del Foro Italico di Roma.

Aspettando dunque l’azzurra Vittoria Meucci, già protagonista in quel di Malta con l’azzurro della nostra nazionale, si sono rese protagoniste Beatrice Andina, Sara Prostamo e Beatrice Dessì, ragazze promettenti che hanno saputo sfruttare al meglio tutte le proprie qualità conquistando una medaglia d’oro e una d’argento.

A monopolizzare il Solo 2005 ci ha pensato Andina, già dal riscaldamento apparsa in forma smagliante. L’atleta biancorossa ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo per la propria gioia e per quella delle proprie allenatrici, festanti proprio come lei al momento dell’annuncio della vittoria. Savona potrà quindi vantare l’ennesima campionessa italiana, ma c’è di più.

Non può infatti mancare un riferimento all’altro risultato ottenuto nella giornata di ieri, ovvero il secondo posto arrivato nel Duo 2005 per merito della coppia formata da Sara Prostamo e Beatrice Dessì. Le due sincronette si sono arrese soltanto alla performance della Syncro Med Muriantichi, società siciliana riuscita a strappare la prima posizione per una manciata di punti.

Cresce adesso l’attesa per conoscere l’esito del Solo e del doppio che vedrà appunto prima protagonista Vittoria Meucci e poi sempre lei in coppia con Vittoria Peri, questo con una certezza: la Rari Nantes non ha alcuna intenzione di smettere di dimostrare la propria forza.