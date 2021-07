Nidi in vetrina: a Varazze i bimbi diventano “piccoli” promotori di comunità - IVG.it

Varazze. Ognuno deve essere promotore della propria comunità territoriale e dare il proprio, grande o piccolo, contributo per il ritorno alla normalità. Questa è stata la “spinta” che ha convinto le educatrici e i bimbi del Nido Piccoli Passi di Varazze a mettersi in gioco e ad inventarsi “Nidi in Vetrina”, una manifestazione pensata sulla scia del concorso “Varazze in Vetrina”, organizzato come ogni anno da Ascom Confcommercio Varazze.

I bambini del Nido, guidati dalle loro educatrici e grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo dove sono stati cotti i pezzi di ceramica, hanno giocato con la creta e prodotto delle forme originali che sono state poi montate su tronchi raccolti al mare o assemblate in modo creativo.

I commercianti locali sin da subito hanno collaborato con entusiasmo e le vetrine più belle sono state votate sia su Instagram seguendo #varazzeinvetrina #nidiinvetrina #ascomvarazze sia da una giuria tecnica composta dall’assessore Mariangela Calcagno, da Stefano Ferrando per ASCOM e da Laura Siri, fotografa.

Una manifestazione piccola e semplice ma che dà un contributo importante al ritorno alla normalità: “L’èquipe del Nido Piccoli Passi da anni promuove iniziative aperte alla cittadinanza o partecipa a eventi sul territorio perché, in linea con lo scopo sociale della Fondazione Gustavino, titolare del servizio e la mission della Cooperativa Progetto Città, che gestisce il nido, ritiene fondamentale operare all’interno di una comunità aperta che faccia circolare idee e collaborazioni”, commenta Nadia Biato, coordinatrice del servizio.

“Perché Nidi in vetrina? – continua la coordinatrice – Per essere attori co-protagonisti della comunità, per riconoscere nel territorio uno spazio pedagogico, per ritrovare nel fare dei bambini la loro spinta evolutiva, per rendere il pensiero dell’adulto costruttore di attività stimolanti. Dentro Nidi in vetrina c’è la comunità che accoglie quel fare e lo rende visibile, c’è lo scambio, il dono del dare e del ricevere, c’è una comunità educante”.

Alla festa conclusiva, alcuni dei bimbi del Nido, salutati alla partenza dall’assessore Calcagno, hanno portato il loro personalissimo regalo ai negozianti vincitori (ovvero “La piccola Bottega”, la più votata su Instagram, e “Souvenir Bar enoteca Rossi”, votata dalla giuria tecnica). “E’ stato un piccolo gesto per poter provare a tornare alla normalità uscendo sul territorio”, conclude Biato.