Nella brochure c'è scritto Varazze, ma la foto è delle due Albissole - IVG.it

Varazze. In giro c’è un bel depliant patinato per promuovere e fare conoscere ai turisti, oltre la mappa del centro storico, le bellezze e le attività commerciali della “città delle donne”.

Lo trovi un po’ da tutte le parti, anche nelle focaccerie, a portata di mano, insomma. Peccato però che in copertina siano ritratte le due Albissole. Un clamoroso errore che propaganda Varazze con il simbolo per antonomasia delle città della Ceramica.

Una sorpresa questa mattina per i varazzini e per i turisti che non sono scesi in tanti in spiaggia, a causa delle nuvole, e hanno ripiegato per una colazione al bar. Focaccia e cappuccino ma il depliant per scoprire il bello di Varazze, aveva un qualcosa che non li ha per niente convinti.