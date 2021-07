Né capo né coda - IVG.it

Ciao curiosi,

scusate l’eterna assenza ma, finalmente, sono tornata.

Vi piace la musica?

Che domande: a tutti piace la musica.

Avete una canzone del cuore? La mia è Wonderwall degli Oasis: è l’unica canzone che ha accompagnato la mia vita nonostante io sia molto cambiata negli anni.

C’è sempre stata, in agguato e pronta a fare capolino nei momenti più impensati che sono poi diventati ricordi indelebili.

Quando sento le strofe:

“And all the roads we have to walk are winding

And all the lights that lead us there are blinding”

Sento una pace che non riesco a spiegare.

Una cosa che ho capito delle canzoni del cuore è che sono ancora più speciali se condivise.

La persona con cui condivido l’amore per questa canzone è Daria che per un bellissimo lasso di tempo è stata la mia partner qui nell’Angolo dei Curiosi a scrivere per voi.

Due sono i momenti che, quando il pensiero si insinua nei ricordi, compaiono nella mia mente: una sera, durante una serata di musica in un locale, quando Daria ha preso la chitarra e me l’ha dedicata e un’altra sera, durante un concerto di Liam Gallagher, quando, mentre la chitarra intonava le prime note di questa canzone, io istintivamente ho preso il telefono, l’ho chiamata e l’abbiamo ascoltata insieme.

La domanda sorge spontanea: ma perchè ci parli di Wonderwall e di Daria? Dov’è il nesso?

Beh, dovete sapere che quando si parla di musica, Daria riesce ad affascinare, si percepisce la sua passione in ogni parola, nell’energia che ci mette.

Fidatevi: è un’esperienza magica.

Fortunatamente per tutti noi, la nostra amica ha deciso di condividere la sua passione con noi in forma di podcast, infatti, è da qualche mese che, attraverso Nè capo nè coda, potrete vivere dei meravigliosi viaggi musicali accompagnati da Daria, dalla sua grande passione e dalla sua incredibile cultura.

I primi tre episodi sono dedicati alla storia di altrettanti gruppi, The stooges, Red Hot Chili Peppers e Oasis e nel quarto episodio si parla di uno dei miei libri preferiti, Parlarne tra amici di Sally Rooney e della colonna sonora di questa meravigliosa storia.

“Mi chiamo Daria Croce, sui social mi trovate come Daria Pop e mi piacciono le storie Rock and Roll”: questa la sua descrizione, il resto è tutto da scoprire.

Fidatevi: non ve ne pentirete.

Ecco il link per poter conoscere queste meravigliose storie.

