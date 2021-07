Nasce la sezione di Savona dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati: Antonio Piazza eletto presidente - IVG.it

Provincia. Giovedì 15 luglio si è costituita la sezione di Savona dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga), con sede presso i locali dall’Ordine degli Avvocati di Savona.

Aiga è un’associazione apartitica, fondata a Roma nel 1966 ed aderente all’Aija (Association Internationale des Jeunues Avocats), composta da avvocati e praticanti avvocati, che si propone di tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati un’idonea formazione professionale e agevolarne l’accesso all’esercizio della professione.

Più in generale, Aiga promuove e diffonde i valori della professione forense, vigila sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, sul diritto ad un’effettiva difesa e ad un equo processo di ragionevole durata. L’associazione persegue tali scopi mediante attività scientifiche e di studio, con proposte anche normative per far fronte all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense, intessendo altresì relazioni con il mondo giudiziario, istituzionale e politico.

Il consiglio direttivo di sezione ha eletto all’unanimità l’avvocato Antonio Piazza come presidente e gli avvocati Nicoletta Luzzi e Federico Farina quali vice presidenti della sezione savonese. L’ufficio di segretario, sempre su designazione dello stesso consiglio direttivo, è stato assunto dall’avvocato Camilla Fasciolo, mentre l’avvocato Federico Bottero è stato nominato tesoriere.

Completano la composizione del consiglio direttivo gli avvocati Elisa Barla De Guglielmi, Carlotta Ciciliot, Martina De Gregoriis, Juri Fuschillo, Elena Genero, Fabiana Negro, Camilla Poggio, Martina Suffia, Francesca Stagni e il Dottor Simone Botta. Il collegio dei probiviri è composto dagli avvocati Veronica Caprino, Andrea Gandolfo e Alberto Negro.

Sono Soci fondatori, oltre i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri, gli avvocati Davide Beri, Luigi Farrauto, Yari Franco, Francesco Furfaro, Andrea Morando, Clizia Pastorino, Beatrice Revello, Cecilia Tabbò e Gabriele Tassone.

“A nome della neonata Aiga savonese, esprimo gratitudine verso l’Ordine degli Avvocati di Savona, con il quale auspico una fattiva collaborazione ed un costante e costruttivo confronto, per aver concesso di stabilire la sede legale associativa nei propri locali. Confido che la nostra associazione possa effettivamente contribuire a rendere più saldi i rapporti tra tutti i giovani colleghi del Foro e che possa altresì essere un utile strumento di crescita per quanti si avvicinano alla professione” dichiara il presidente Piazza.