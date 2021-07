Nasce "Cambiamo Celle", Bozzano: "Con noi cellesi che sentono il bisogno di per cambiare il paese" - IVG.it

Celle Ligure. E’ nato il comitato cittadino “Cambiamo! Celle Ligure”. Lo annuncia il consigliere regionale Alessandro Bozzano: “L’arancione colora il levante savonese e sbarca nella cittadina di Celle. Dopo aver alzato la bandiera arancione nella cittadina di Varazze, lo spirito che anima il partito di ‘Toti Presidente’ ha ora fatto tappa a Celle per qui far attecchire e crescere le radici del rinnovamento e della voglia di fare”.

A coordinare il comitato cittadino sarà il giovane e volenteroso Matteo Amenduni, già noto in città nel suo ruolo di ex consigliere comunale con delega allo sport e oggi tornato in campo con rinnovato entusiasmo, indossando una maglia nuova che vuole infondere i valori del Cambiamento verso una politica che sappia dare risposte vere alle esigenze del territorio.

“Oggi nella nostra città inizia un percorso di confronto, di idee e soprattutto di fatti – esordisce – Sono onorato di ricoprire il ruolo di coordinatore di un gruppo che fin da subito si è distinto per la voglia di fare. Il nostro comitato è formato da persone che hanno voglia di dare il proprio contributo personale affinché le problematiche del nostro paese, molte delle quali sono sotto gli occhi di tutti, possano essere discusse in un confronto dinamico e proficuo che riesca a incanalarci verso un futuro migliore”.

L’architetto Cristina Simoncelli, new entry della politica, è stata scelta per ricoprire il ruolo di segretaria cittadina, a simboleggiare la grande voglia di novità e cambiamento radicata nel gruppo: “Mi avvicino al mondo della politica con forte trasporto; conscia che, grazie all’appoggio al comitato del consigliere Bozzano, potrò contare sulla guida di una persona di grande competenza. Oltre a ringraziare per la fiducia accordatami, mi preme sottolineare che siamo un gruppo inclusivo, convinti che ogni nuova voce porti un valore aggiunto. Vogliamo crescere. Accoglieremo tra noi tutti coloro che condividono i nostri valori e siano convinti di poter dare il proprio contributo”.

“Sarà un piacere sostenere, nel mio ruolo di consigliere regionale del territorio, un gruppo giovane e ricco di differenti peculiarità, che al suo interno conta imprenditori, ristoratori, libero professionisti e dirigenti – conclude Bozzano – Abbiamo riunito persone, cellesi, che sentono il bisogno di impegnarsi per il proprio paese, perché la cittadina possa guardare al futuro con spirito di cambiamento, sempre con la prua indirizzata verso il miglioramento. C’è tanto lavoro da fare… inizieremo subito”.