Movida sicura a Finale Ligure: vigilantes anti-assembramento - IVG.it

Finale Ligure. Il Comune finalese ha accolto la richiesta di sostegno economico proveniente dal consorzio di imprese I Feel Good Finale, finalizzata ad attivare un servizio di presidio e controllo per mitigare possibili fenomeni di assembramento nelle fasi di maggiore afflusso di persone.

L’iniziativa del Consorzio, che riunisce le imprese di ristorazione e i bar, è mirata a consentire a residenti e turisti, che in grande numero raggiungono i locali del centro di Finale, di divertirsi senza dimenticare le regole di comportamento anti-Covid, quanto mai attuali in questa fase di incertezza sull’andamento dei contagi.

Il servizio ha preso avvio il weekend del 3-4 luglio e proseguirà per complessive 36 giornate durante l’estate – delle quali 23 consecutive nella parte centrale di agosto – ed impiegherà in orario serale/notturno nelle vie e piazze di Finale cinque addetti forniti da agenzie specializzate e un veicolo per il presidio del territorio.

Commenta l’iniziativa di I Feel Good Finale l’assessore alla Polizia Locale Marilena Rosa: “Abbiamo accolto con favore la proposta di collaborazione proveniente dalle imprese perché crediamo che in questo momento sia indispensabile che l’amministrazione pubblica si impegni a trovare risposte efficaci per contenere la diffusione del virus, così che le persone possano veramente godersi la ritrovata libertà di muoversi”.

“Crediamo anche che il servizio pensato in funzione anti-assembramento possa rivelarsi anche molto utile, con il supporto delle forze di polizia, per mitigare gli “effetti indesiderati” della movida estiva, più volte segnalati anche dai residenti nel centro storico di Finale Marina”.