Movida, controlli a tappeto ad Alassio tra i giovani che arrivano in treno - IVG.it

Alassio. Controlli a tappeto da questa mattina ad Alassio per tentare di controllare l’arrivo di giovani dall’entroterra e da altre regioni che, negli ultimi weekend come già lo scorso anno, si sono resi protagonisti di diverse “notti brave”.

Proprio per scongiurare il ripetersi di questi episodi, sin da questa mattina le forze dell’ordine, in una operazione congiunta tra polizia di Stato, polizia ferroviaria, polizia municipale e carabinieri con l’unità cinofila, sono in campo per controllare tutti i ragazzi in arrivo ad Alassio con il treno.

Gli agenti hanno identificato al momento circa 60 persone che, dalle verifiche, risultano tutti ospiti o di alberghi o di appartamenti vacanze. “Al momento – fanno sapere dal commissariato – sono arrivati tanti giovani ma nessun soggetto pericoloso”. Le forze dell’ordine hanno provveduto inoltre a redarguire i ragazzi sui comportamenti corretti da tenere durante la loro permanenza ad Alassio.

Contestualmente, questa mattina altri equipaggi della polizia di Stato insieme alla Guardia Costiera si sono dedicati allo sgombero dei bivacchi sulle spiagge.