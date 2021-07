"Mondi Paralleli", la produzione indipendente supportata dalle eccellenze italiane riaccende le telecamere - IVG.it

Liguria. Continuano le riprese in Liguria per il film diretto da Messina; dopo i set in via Cantore all’ “Amarantha Gothica Genoa” si cambia epoca, la produzione D&E Animation e Genova Liguria Film Commission hanno scelto la bellezza di Forte Begato a Genova.

Stesso film ma ambientazione completamente differente, in quanto la sceneggiatura premiata di Rigliaco è un vero e proprio viaggio nel tempo. Il sogno di intere generazioni, già rivisitato cinematograficamente da autori e registi di fama mondiale, sta per concretizzarsi sul grande schermo tutto made in Italy, per una storia completamente nuova e parallela tra la Londra Vittoriana e la Genova Medievale.

Tra i protagonisti di questo progetto, non solo la Liguria e la città di Genova che ha concesso il patrocinio, ma eccellenze di prima fascia assoluta, che dalle location mozzafiato come Valle Christi di Rapallo e il meraviglioso borgo di Zuccarello, passano attraverso un supporto solido e continuativo con aziende produttrici italiane; sabato al forte interverranno il famoso “Pastificio Novella” di Sori e la rinomata azienda Veneta di integratori alimentari “+WATT”, note per la produzione interna di alto profilo.

Come sostiene il noto stuntman internazionale Walter Siccardi, “il budget ridotto non dev’essere per forza sinonimo di bassa qualità”, e questa produzione sta dimostrando di riuscire ad andare avanti in maniera solida grazie senza dubbio al lavoro di una troupe incredibile.

La curiosità sarà soddisfatta a inizio 2022, con l’uscita del film nelle sale.