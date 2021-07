Ministro Garavaglia ospite a Osiglia per ascoltare le musiche di Morricone, la diga a far da sfondo al concerto - IVG.it

Osiglia. Questa mattina il ministro Massimo Garavaglia ha raggiunto la Valbormida e il paese di Osiglia per assistere al concerto del gruppo “Le Muse” su musiche di Ennio Morricone, con la compagnia della cantante Angelica De Paoli e la direzione del maestro Andrea Albertini.

A far da sfondo lo scenario suggestivo e inedito della diga di Osiglia. “Non è la prima volta che raggiungo questi luoghi – commenta il ministro Garavaglia -. Conosco bene la Valbormida perchè ho la fortuna di venire qui da più di trent’anni con mia moglie. Venivamo in moto perchè era più bello per percorrere la Valbormida e raggiungere Osiglia”.

Questi territori dell’entroterra savonese, come sostiene il ministro “hanno doppie potenzialità turistiche. Il turismo sta cambiando e cambierà ancora: si va sempre più verso un turismo all’aria aperta e un turismo che non è solo mete di grandi attrazioni. La Liguria ha la caratteristica di avere sia il mare che l’entroterra. Cosa c’è di più bello che prendere una bicicletta e farsi da Millesimo a Calizzano, per raggiungere Bardineto e scendere al mare e viceversa?”.

“Ora è possibile anche prendere una e-bike se non si è allenati – suggerisce il ministro -. La Valbormida ha potenzialità pazzesche, basta organizzarsi e far capire quanto di bello ci sia in questi posti. L’iniziativa di oggi va quella direzione”.

In questa occasione non si poteva parlare anche di green pass: può frenare il turismo in Italia? “Serve solo qualche giorno per capire come funziona – afferma Garavaglia -. Anche su questo si fa ancora dell’allarmismo eccessivo. Qual è il problema del green pass se sei vaccinato? Zero, ce l’hai, quindi puoi circolare dove vuoi. E’ solo questione di organizzare almeno il primo ciclo di vaccinazione”.

Ministro Garavaglia a Osiglia

Il concerto si è tenuto oggi dalle ore 11, alla presenza delle autorità locali e con i saluti delle autorità nazionali. L’evento è trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Valbormidaexperience.