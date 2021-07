Millesimo, la famiglia Giamello ringrazia per l'affetto ricevuto a seguito della tragica scomparsa di Giovanni Paolo  - IVG.it

Millesimo. La famiglia Giamello ringrazia il sindaco Aldo Picalli, il vice sindaco Francesco Garofano, la giunta e il consiglio comunale tutto, gli amici, i conoscenti, il Liceo Calasanzio e l’intera comunità valbormidese, per l’affetto e la vicinanza espressi in questo triste momento verso il caro Giamello Giovanni Paolo.

Sono trascorsi pochi giorni dal terribile incidente in cui è deceduto il diciassettenne millesimese, e la ferita resta aperta per i molti amici che hanno preso parte alle esequie. Una folla immensa ha dato infatti l’ultimo saluto a Giovanni Paolo la settimana scorsa, ma il punto dove è avvenuta la tragedia, a Cairo, lungo la Sp 29, è diventato ormai un santuario dove portare un messaggio o dei fiori.

Oltre al ringraziamento della famiglia, commossa per la dimostrazione di affetto sincero, un altro spunto di amara riflessione per chi transita lungo il tratto dell’incidente, dove è impossibile non pensare a quel ragazzo che in un sabato estivo a bordo della sua moto è stato strappato alla vita e ai suoi cari.