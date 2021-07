Millesimo, amministrazione comunale al lavoro per riscoprire e valorizzare boschi e sentieri - IVG.it

Millesimo. Continua l’attività dell’amministrazione comunale di Millesimo volta a riscoprire e valorizzare boschi e sentieri del territorio, a partire dal Parco Regionale del Bric Tana, ma non solo.

“Stiamo lavorando su più fronti – sottolinea l’assessore alla Promozione del territorio Natasja Smits – Da una lato il bando GAL relativo al ‘Progetto Verde Valli’, una grande iniziativa che vede il comune di Millesimo capofila nella messa in sicurezza e manutenzione dei sentieri del territorio e nella fattispecie, per quanto riguarda la nostra città, si tratta del Parco Regionale Bric Tana e del percorso della Valle dei Tre Re che mette in comunicazione Millesimo con Murialdo. Dall’altro lato puntiamo sulla sinergia con ‘Wild Bormida’, un gruppo di giovani guide ambientali escursionistiche e accompagnatori di media montagna con patentino, che conoscono il territorio e hanno la nostra stessa visione”.

“Inoltre – aggiunge Smits – i proprietari di “Cascina Rocchini”, stanno lavorando sodo per la sistemazione dell’ostello sito in località Acquafredda, dotato di cucina e posti letto e che auspichiamo possa sempre più diventare un punto di riferimento per l’escursionismo, i trekking e la mountan bike nella nostra zona. La valorizzazione del territorio e la promozione di un turismo di prossimità abbinata ad uno stile di vita consapevole, sono cardini dell’operato della nostra attività amministrativa. ”

La collaborazione tra il Comune di Millesimo e Wild Bormida Outdoor Adventures per la valorizzazione del Parco Naturale e Regionale del Bric Tana ha iniziato a portare i primi frutti. “Dopo una prima sistemazione e riorganizzazione del parco gestita insieme ai proprietari di Cascina Rocchini, la scorsa settimana abbiamo iniziato i Laboratori in Cammino, una serie di brevi passeggiate per bambini che si concludono con dei laboratori didattici legati all’arte, alla natura e all’archeologia” commenta Mitch WildBormida, guida Archeologica escursionistica di Wildbormida.

“Questo è solo l’inizio – prosegue -, da luglio inizieremo anche le escursioni alla scoperta dei sentieri che offre il Bric Tana e le aree circostanti, compreso il borgo di Millesimo. Le tematiche saranno sempre diverse e stimolanti, si passerà dall’archeologia alla fotografia, dall’arte alle esperienze in notturna, il tutto arricchito da degustazioni e aperitivi. Sia io che le mie colleghe Chiara e Sofia non vediamo l’ora di accogliervi”.

Una collaborazione fortemente voluta dall’amministrazione, come evidenzia il vicesindaco Francesco Garofano: “Con la collaborazione delle guide specialistiche di WildBormida, intendiamo offrire esperienze a stretto contatto con la natura attraverso l’organizzazione di attività ricreative e laboratori didattici rivolti ad ogni età ma con particolare attenzione alle famiglie con bambini e approfondire la conoscenza della fauna e flora presente, la particolarità geologica, e le sue rilevanze archeologiche, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza della loro tutela”.

L’obiettivo? Riscoprire il parco del Bric Tana. “Per questi mesi estivi sono previste attività che promuoveranno questa importante area naturalistica ancora poco frequentata dalla popolazione locale e dal turismo, fornendo un incentivo alla sua fruizione e cercando di creare consapevolezza di quali ricchezze si nascondono a pochi passi dalle loro case e dal borgo medievale di Millesimo”, conclude Garofano.