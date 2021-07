Militi impegnati prima e durante il Covid: la premiazione in Piazza Sisto IV a Savona - IVG.it

Savona. Si è aperta con le note di “Rinascerò” e un corteo di divise rifrangenti con capofila i Supereroi in Corsia e il motociclista Vanni Oddera la cerimonia organizzata questo pomeriggio in Piazza Sisto IV dalla Croce Bianca di Savona per premiare i tanti militi che si sono distinti in questi anni, anche in piena pandemia, all’interno delle pubbliche assistenze savonesi, e per inaugurare 3 nuovi mezzi di soccorso provenienti dai fondi messi a disposizione dai donatori.

Come hanno affermato da Anpas, “si tratta di volontari, di chi l’aiuto non lo deve, ma lo vuole dare“. “Senza volontari non saremmo qui – ha affermato il consigliere regionale, nonchè medico, Brunello Brunetto, che ha accolto l’invito con entusiasmo. “E’ una grande emozione essere presente” ha espresso, ricordando che “appena laureato in medicina sono stato volontario a Loano per diverso tempo” e ribadendo l’importanza del personale di ogni pubblica assistenza impegnato sul territorio. La gratitudine per l’intero corpo è stata espressa anche da Renato Giusto, che ha colto l’occasione per ricordare come anche lui fosse legato al volontariato fin da giovane: “Quando sono uscito dall’università, la Croce Bianca era un’istituzione che all’epoca aveva il compito della guardia medica. Un grande ringraziamento a tutti i volontari”.

Presente alla cerimonia anche l’assessore per il Comune di Savona Maurizio Scaramuzza, che ha portato i saluti dell’amministrazione e ha confermato il grande impegno profuso dai militi della Croce Bianca e non solo in questo periodo di pandemia: “Nonostante la paura li abbiamo visti comunque sfrecciare per aiutare” ha commentato.

Questa giornata è stata infatti pensata anche per ricordare l’intero operato dei militi dalle prime fasi di infiltrazione del Covid nella vita delle persone: “Nella fase iniziale le mascherine che arrivavano erano veramente poche – commentano dall’Anpas -. Abbiamo così dovuto cercare questi dispositivi personali di sicurezza ovunque, con grande impegno. Investire sulle pubbliche assistenze è guardare al futuro e alla salute di ognuno”. La svolta però, come ci tengono a dire dalla Croce Bianca di Savona e dall’Anpas, è avvenuta il 26 dicembre 2020, quando si sono aperte le prime vaccinazioni anti-Covid, i militi in prima fila a ricevere la somministrazione. “Noi dobbiamo essere testimonial per superare questa situazione, invitando le persone a vaccinarsi e mantenendo la fiducia nella scienza” hanno evidenziato poi, rifiutando ogni scetticismo alla vaccinazione.

Non poteva poi mancare la premiazione (encomio o attestato) effettiva di tutti i militi, i soci e i dipendenti che si sono distinti per l’impegno profuso nelle pubbliche assistenze, con un dono floreale – simbolo di rinascita – alle donne presenti. Tuttavia, il presidente della Croce Bianca, Giovanni Carlevarino, ha sottolineato: “Noi non siamo e non vogliamo essere definiti supereroi. Siamo piuttosto persone volenterose con un grande cuore”.

In particolare i premiati sono:

VAJANI PIETRO CARLO

CHIAVACCI ADRIANO

BRONDO DANIELE

SORDI ANTONIO

CASTRO PAOLA

FILIPPI LUCA

MARINO NOBERASCO GABRIELE

CAVALLERI ALYSSA

CALCAGNO SOFIA

CIAMPA’ MATTIA

BRONZI TENCALLA LUCA

LUPO GENNARO

MAGGI ANITA

GARCIA SUAREZ DULCE PAULINA

NIGRO MAURO

AMADINI MARCELLO

TURBONI SARA

CHIAVACCI AMILCARE

NICOLINI ALESSANDRO

PELLEGRINI TANIA

AMORELLI ROCCO

PARODI DEBORA

BIZZONI MAURIZIO

ARENA FRANCO

ESU IVANA

CANNAROZZO GIORGIA

MONTALTO GIADA

GIORDANO FABIO

RUDATIS ANGELO

GERACI ALESSANDRO

JADILI MERYEME

GENTA GAIA

BRIGNONE PAOLO

COSTABILE FRANCESCO

TURBONI MATTEO

DI MARE ELIDE

BARBERIS FRANCESCA

BURLANDO LUCA

VALLA GIUSEPPE

SICCARDI JONATHAN

BALESTRINI ANDREA

MUGHETTI ANNAMARIA

CALIA FEDERICO

PORCILE LUCA

ATZORI DANIELE

CORSETTI SCIANDRA MATTEO

CHIAVACCI ANGELA

VENTURA GIUSEPPE

CERA GIADA

SORODOC IONELA

QUARANTA STEFANO

POGGIO CRISTIAN

ZUNINO ALESSANDRO

GRECO CLARISSA

SOMMACAL EMANUELE

DI MARE SALVATORE

SINEO FRANCESCO

NICOLICK ROBERTO

BARBERIS MARIO

SERRAVALLE VITTORIO

VENTURINI DAVIDE

MERZOUQ YASMINE

FRANCO SABRINA

LATERZA MANLIO

FONTANI WALTER

PASTORINO MAURO

CAVO MATTIA

DIOP AMADOU BATOR

TIRONE VALERIO

BIZZONI SIMONE

BERRETTA MATTEO

FRUMENTO DOMENICO

PIRISI FEDERICA

SCOCCA PAOLO

DE NEGRI GIADA

OLIVIERI GIANNI

FABBRI ANGELO

CASANOVA BONELLO CARLO SERGIO

RASO TERESA

FURFARO ANTONIO

SORODOC CRINA MIHAELA

LAURO ELEONORA

SOCI / EX SOCI

DEBENEDETTI BEATRICE

VIGNA ANDREA

SCARAMUCCI LISA LUNA

LAVAGNO GIOVANNA

OTTONELLO GIOVANNI

DIPENDENTI

BRIANO LUCA

CAGNONE LUCA

ISETTA MAURO

MINUTO MASSIMO

ROSSI FILIPPO

RUFFINONI PAOLO

RUVIO DAVIDE

BADINO ANTONELLA

MUSUMECI CLAUDIA

PASTORINO SIMONA