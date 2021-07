Meteo, veloce perturbazione in transito sulla Liguria. Bel tempo venerdì e sabato - IVG.it

Liguria. Una veloce perturbazione in transito sul nord Italia lambisce la nostra regione con qualche fenomeno di instabilità nel pomeriggio-sera di giovedì. Tempo abbastanza buono venerdì e sabato.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 8 luglio avremo al mattino nubi sparse su tutta la regione, in prevalenza di tipo medio-alto, concentrate sul settore centro-orientale regionale. Non si esclude qualche sgocciolio o piccolo rovescio misto a sabbia in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Tra il mezzogiorno e il primo pomeriggio temporaneo miglioramento quasi ovunque, seguito da possibili rovesci e qualche temporale sul settore centro-occidentale interno in serata. Non si escludono sconfinamenti piovosi sulla riviera savonese e genovese, tempo asciutto sul resto della regione.

Venti deboli da sud al mattino, in rinforzo fino a tesi da sud-est in giornata. Rotazione a nord in tarda serata sul ponente. Mare mosso, localmente molto mosso. Temperature minime in aumento, in lieve calo le massime: sulla costa minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 24 e 27 gradi; all’interno minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 22 e 25 gradi.

Domani, venerdì 9 luglio, bel tempo a parte qualche nube sui rilievi nel pomeriggio senza conseguenze.

Venti deboli da nord al mattino, da sud nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature in aumento nei valori massimi.

Sabato 10 luglio un po’ di nubi sparse nelle aree interne senza fenomeni, bello lungo le coste, temperature stazionarie.