Meteo Liguria: oggi ancora bel tempo, domani parentesi con possibili piogge - IVG.it

Liguria. Giornata con cielo generalmente sereno oggi secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, fatta eccezione qualche nube bassa possibile tra savonese e genovese. Possibile disagio per afa. Venti al più moderati da Sud-Est. Marino teso nelle valli interne di Genova e Savona. Mare prevalentemente poco mosso e temperature stazionarie sulla costa massime tra 25 e 30° C, nell’interno tra 24 e 29° C.

Domani invece cambia lo scenario: già dal mattino generalmente nuvoloso, con possibili deboli piovaschi. Al pomeriggio aumento dell’instabilità. Non si esclude qualche rovescio più organizzato nei settori interni di Genova e Savona. Schiarite dalla sera. Venti moderati o a tratti tesi dai quadranti meridionali e mare al mattino ancora poco mosso, in graduale aumento fino a molto mosso la sera. Temperature in calo nei valori massimi.

Il maltempo sarà comunque una parentesi, venerdì tornerà a splendere il sole su tutta la regione, fatta eccezione qualche nube bassa, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature di nuovo in aumento.