Meteo Liguria: mattinata di pioggia, nel pomeriggio schiarite - IVG.it

Liguria. Un’area ciclonica alimentata da correnti fresche atlantiche sta invadendo il Mediterraneo centro-occidentale, determinando un aumento dell’instabilità anche sulla nostra regione. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 13 luglio 2021

Avvisi: temporale marittimo localmente intenso al mattino tra genovesato occidentale e Tigullio occidentale accompagnato da colpi di vento.

Cielo e Fenomeni: molto nuvoloso o coperto sul settore centrale con manifestazioni temporalesche piuttosto probabili tra il finire della notte e la metà della mattinata; nuclei marittimi localmente intensi accompagnati da abbondanti precipitazioni e colpi di vento sul Genovesato, fino al Tigullio occidentale. Nella seconda parte della giornata ampie schiarite a ponente, variabile sul centro-levante con instabilità residua prettamente nelle zone interne e sullo spezzino. Stabile ovunque entro sera.

Venti: libeccio al largo, in rinforzo a burrasca al largo; meridionale teso sotto-costa al mattino, colpi di vento al transito dell’instabilità.

Mari: da mosso a molto mosso, moto ondoso in rapido aumento al pomeriggio fino a molto agitato al largo dalla sera.

Temperature: in aumento le minime sulla costa, in deciso calo le massime,.

Costa: min 14/24°C, max +24/26°C

Interno: min 5/19°C, max +12/22°C

Previsioni valide per: mercoledì 14 luglio 2021

Avvisi: mare localmente molto agitato al largo durante la nottata.

Cielo e Fenomeni: possibile residua instabilità in mare aperto durante la notte; in giornata tendenzialmente stabile e soleggiato con nuvolosità addossata solo sui rilievi del levante.

Venti: dominanti da sud-ovest al largo forti, deboli variabili sotto-costa.

Mari: ancora agitato o molto agitato al largo come da avviso. Moto ondoso in diminuzione nel corso della giornata.

Temperature: in ulteriore calo nei valori massimi.

Tendenza per: giovedì 15 luglio 2021

Avvisi: vento forte da sud-ovest al largo; temporali localmente intensi sul settore centro-orientale interno.

Cielo e Fenomeni: nuovo passaggio instabile, sempre più attivo sul centro levante; libeccio sostenuto al largo. [ EVOLUZIONE INCERTA, SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]