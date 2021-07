Meteo Liguria: locali velature e umidità in aumento, temperature decisamente estive - IVG.it

Liguria. Il Mediterraneo occidentale continua ad essere interessato da una fase anticiclonica con temperature decisamente estive. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 21 luglio 2021

Avvisi: Moderato disagio fisiologico per caldo afoso.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo in prevalenza sereno, con transito di velature nel corso della mattinata a partire da Ponente. Nel pomeriggio cielo sereno o al più velato, con sviluppo di cumuli sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di Levante.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mosso o quasi calmo.

Temperature: stazionarie. Valori di umidità relativa in ulteriore leggero aumento.

Costa: min +19/23°C, max +28/32°C;

Interno: min +11/17°C, max +29/34°C.

Previsioni valide per: giovedì 22 luglio 2021

Avvisi: Moderato disagio fisiologico per caldo afoso.

Cielo e Fenomeni: condizioni stazionarie.

Venti: a regime di brezza.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: venerdì 23 luglio 2021

Avvisi: Moderato disagio fisiologico per caldo afoso.

Cielo e Fenomeni: ancora condizioni anticicloniche: tempo stabile e soleggiato.