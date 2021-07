Meteo Liguria: inizio settimana nuvoloso, da domani due giorni di rovesci e temporali - IVG.it

Liguria. L’approssimarsi di una saccatura atlantica da ovest, causerà un rinforzo delle correnti umide dai quadranti meridionali con un conseguente parziale aumento della nuvolosità. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Una saccatura di origine atlantica, affonda in queste ore verso la Penisola Iberica e la Francia. Il Mediterraneo meridionale e gran parte della Penisola Italiana, sono ancora protetti da un promontorio anticiclonico. Solo il nord ovest italiano comincerà a sentire l’influenza della saccatura atlantica con un graduale aumento delle condizioni instabili.

Nel corso della nottata locali nubi basse innocue sono comparse lungo le coste. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto a ieri: a Savona è stata di +21,9°C.

Nel corso della mattinata avremo nuvolosità diffusa sull’intera regione, più compatta sul settore centrale ma senza fenomeni. Nel corso del pomeriggio la situazione non cambierà con nubi alternate a schiarite. Nubi più compatte lungo la costa tra il savonese di levante ed il genovese di ponente sempre senza fenomeni. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve calo con punte fino a +28°C. Vento debole o moderato da nord-est sull’imperiese, dai quadranti meridionali altrove. Mare tra poco mosso e mosso sotto costa, mosso al largo.

La giornata di domani sarà caratterizzata dall’instabilità con possibilità per dei temporali. Fin dal mattino molte nubi con rovesci e temporali sparsi, nel pomeriggio situazione immutata con i fenomeni che interesseranno soprattutto il centro-levante regionale. Venti moderati da sud-est, graduale rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Mare mosso, fino a molto mosso/agitato al largo. Temperature in calo nei valori massimi.

Mercoledì giornata instabile, piogge e temporali interesseranno l’intera regione. Graduale miglioramento dal tardo pomeriggio/sera. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali. Mare mosso, molto mosso al largo. Temperature stazionarie od in lieve flessione.