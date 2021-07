Meteo Liguria: domenica di sole, la pioggia torna da martedì - IVG.it

Liguria. Oggi bel tempo sulla nostra regione. Nubi in progressivo aumento lunedì e prime piogge martedì. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 11 luglio 2021

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, a parte qualche nube cumuliforme nelle aree interne durante le ore centrali, che non darà particolari conseguenze.

Venti: Deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: poco mossi sotto-costa, mossi al largo e a levante.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento.

Costa: min +18/22°C, max +26/29°C

Interno: min +6/16°C, max +24/29°C

Previsioni valide per: lunedì 12 luglio 2021

Avvisi: Mari molto mossi al largo.

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile, ma via via meno soleggiata a causa dell’aumento della nuvolosità. Non sono attesi fenomeni.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti meridionali, ruoteranno a nord/nord-ovest sul centro-ponente in serata.

Mari: Poco mossi a ponente, mossi sul centro-levante, molto mossi al largo.

Temperature: Stazionarie.

Tendenza per: martedì 13 luglio 2021

Avvisi: Venti fino a tesi dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Cielo e Fenomeni: Molte nubi sulla Liguria, con possibili piogge, specie nelle aree interne. Venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi. Temperature in calo. [Evoluzione incerta. Si raccomanda di seguire i prossimi aggiornamenti].