Meteo, tempo instabile sulla Liguria: possibili piogge tra giovedì e venerdì, temperature gradevoli - IVG.it

Liguria. Una goccia fredda in quota determina condizioni di moderata instabilità sulla nostra regione con temporali più probabili nella giornata di venerdì. Temperature su valori gradevoli.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 15 luglio avremo al mattino cielo molto nuvoloso sul settore centro-orientale, dove non si escludono sporadici piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più compatti; cielo parzialmente nuvoloso o velato sul resto della regione, senza piogge. Nel pomeriggio migliora lato costa sul settore centro-orientale, qualche rovescio sulle testate di Trebbia e Aveto; temporali o rovesci probabili anche sulle Alpi Liguri (gruppo Saccarello-Frontè). Generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità in serata.

Venti moderati da sud-est al mattino, in lenta attenuazione e rotazione a sud in giornata. Mare mosso o molto mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi: sulla costa minime tra 17 e 21 gradi, massime tra 22 e 24 gradi; all’interno minime tra 11 e 15 gradi, massime tra 17 e 21 gradi.

Venerdì 16 luglio generale instabilità sulla nostra regione con temporali soprattutto nelle aree interne, ma con locali sconfinamenti lungo le coste.

Venti moderati in genere dai quadranti meridionali. Mare generalmente mosso. Temperature in ulteriore calo.

Sabato 17 luglio cielo in genere poco nuvoloso su tutta la regione con temperature in aumento specie lungo le coste.

Rotazione del vento dai quadranti settentrionali.