Meteo, cielo coperto da nubi: instabilità in progressivo esaurimento in serata - IVG.it

Liguria. Non sarà una giornata di totale sole quella di oggi. Al mattino a prevalere sanno nubi basse più o meno compatte sul settore centro-occidentale, ma senza conseguenze. Cieli velati o poco nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno da ovest verso est e contestuale è previsto il transito di un fronte temporalesco che porterà fenomeni principalmente nelle aree interne centro-occidentali. Instabilità in progressivo esaurimento in serata.

I venti saranno deboli o moderati da sud-est e ruoteranno a nord/nord-ovest in serata. I mari saranno generalmente quasi calmi, moto ondoso in aumento in serata al largo.

Per quanto riguarda le temperature, saranno in calo, specie nei valori massimi. Costa: min +18/22°C, max +23/26°C; Interno: min +10/16°C, max +19/25°C.