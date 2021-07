Mercato di Savona a un passo dal trasferimento, Zunato: “Non ci sono solo gli interessi dei commercianti" - IVG.it

Savona. E’ stata approvata in Terza Commissione consiliare la delibera approvata dalla giunta la scorsa settimana che prevede lo spostamento di alcuni banchi del mercato settimanale di Savona e l’uso, contrariamente a quanto richiesto dalle associazioni di categoria inizialmente, solo parziale di via Manzoni.

Le esigenze in gioco

“Abbiamo approvato questa modifica dopo aver incontrato le associazioni di categoria e tutti i soggetti coinvolti a vario titolo coinvolti in modo da porci nella condizione di fare la scelta migliore”, precisa l’assessore alle attività produttive Maria Zunato durante la presentazione della proposta ai consiglieri.

E’ previsto l’uso parziale di via Manzoni per garantire l’accesso agli istituti scolastici per motivi di sicurezza. Rispetto alla richiesta iniziale dei commercianti di collocare i banchi lungo tutta via Manzoni, è stato limitato l’utilizzo dopo l’incontro con i dirigenti e i collaboratori scolastici. I consiglieri, però, hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità di condivisione delle scelte con gli operatori interessati del settore e puntano i riflettori sulla questione viabilità.

“Se siete arrivati a un accordo con le associazioni, perché Fiva chiede che venga rinviata la decisione?”, chiede il consigliere del Partito Democratico Paolo Apicella a cui fa eco Marco Ravera di Rete a Sinistra: “Non si capisce se le associazioni sono state coinvolte”. Gli ambulanti, infatti, hanno contestato la decisione con una raccolta firme indirizzata al Comune. Ma l’assessore sottolinea che le voci da ascoltare non sono unicamente quelle dei commercianti: “E’ necessario contemperare tra tutte le esigenze in gioco – spiega Zunato -. E’ il compito primario di una amministrazione pubblica”.

“Assicurare accesso delle persone disabili – spiega il comandante della polizia locale Igor Aloi – e garantire uno spazio in caso di interventi di emergenza sia di veicoli di soccorso sia nella necessità di fare uno sgombero degli istituti scolastici ai finiti di prevenzione ed esercitazione”.

La viabilità

Il consigliere pentastellato Manuel Meles si concentra sul problema della viabilità cittadina: “Il problema degli attraversamenti pedonali riguarda tutti i tratti in cui il mercato è spezzato. Il lunedì via Manzoni è l’unica via di accesso al centro non solo per gli alunni ma per tutte le persone che accedono al centro, al Comune, per i mezzi che riforniscono i negozi del centro”.

“Le difficoltà si riscontrano in ogni caso se il mercato cittadino è dislocato nel centro – dice Aloi -. Forse è andata bene che in tempo di Covid il mercato fosse in uno spazio in cui è stato possibile garantire la distanza necessaria. Il problema legato alla viabilità pedonale che con lo spostamento dei banchi viene ridotto notevolmente, perchè gli attraversamenti pedonali sono posti in modo che non pregiudichino la sicurezza dei pedoni anche in caso di distrazione”.

Bocciata la proposta di rinviare la decisione

Il consigliere Meles ha proposto di sospendere l’iter di approvazione in attesa di ascoltare direttamente le categorie ma la proposta non è stata approvata. “Io credo che si possa percorrere un’altra strada – ha ribadito il capogruppo del Movimento 5 Stelle -. Vediamo se questa soluzione può essere adottata e sensata rispetto all’obiettivo da perseguire”.

“La normativa prevede di ‘sentire’ e non ‘audire’ le associazioni di categoria. Poi fate come volete – dice Zunato rivolgendosi ai consiglieri -. Se volete conoscere la loro posizione ci sono le registrazioni delle riunioni. Le abbiamo sentite molte volte – ribadisce – giungendo così a questo provvedimento attraverso il quale accorpiamo e cerchiamo di concentrare i banchi. Con le criticità esistenti questa è la soluzione migliore“.