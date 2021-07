Medico ingauno in missione ad Alto e Caprauna: "Vaccinazioni concluse" - IVG.it

Alto Caprauna. Anche nell’entroterra ingauno è stata avviata da mesi un’intensa attività di vaccinazioni anti Covid-19. A portarla avanti un instancabile medico ingauno, Elio Vignola, che ora, a campagna vaccinale conclusa, può dirsi soddisfatto per aver raggiunto tutti gli aventi diritto che hanno potuto, nonostante la distanza dai centri vaccinali messi in campo da Asl, essere vaccinati in loco.

Alto e Caprauna seppure risultino in provincia di Cuneo sono in carico al nostro territorio. Il dottor Vignola di Albenga fa ambulatorio nei vari comuni della Val Neva e Pennavaire perché nessun altro medico si è reso disponibile dopo il pensionamento del precedente sanitario.

“Nella mattinata odierna – afferma il dottor Vignola – si è conclusa, senza che siano insorte complicazioni, la seconda tornata di vaccinazioni anti Covid-19. Nei perfetti tempi programmati si è provveduto bene, celermente e con tutte le necessarie cautele e precauzioni all’immunizzazione della popolazione. Pur con i dovuti scongiuri relativi al periodo necessario al potenziamento anticorpale dopo la dose di richiamo, possiamo considerare i Comuni di Alto e di Caprauna Covid free”.

“Si ringraziano, certamente a nome di tutti, le amministrazioni comunali per la perfetta coordinazione con l’ASL CN1, per il supporto e la preziosa collaborazione, nonché i .iliti e la locale P.A. Croce Bianca per l’indispensabile assistenza prestata. Inoltre, e non è poco, si è riusciti a concludere la campagna vaccinale anti Covid-19 senza far spostare dai Comuni di residenza le persone anziane e disabili e la maggior parte degli altri abitanti. Nel caso si dovesse rendere necessaria una successiva terza dose, il meccanismo è pronto e collaudato”, conclude il medico.