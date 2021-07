Medici e infermieri gratis per due giorni su giostre e luna park del ponente savonese - IVG.it

Savona. Due giorni di giostre gratis per medici e infermieri e le rispettive famiglie. A lanciare questa sorta di “medici day” sono i giostrai della provincia, che hanno deciso di aderire a una iniziativa per lunedì 19 e mercoledì 21 luglio destinata proprio al personale sanitario. Iniziativa a cui partecipano decine di realtà in tutta la provincia e non solo.

Ad accettare gli appositi carnet saranno infatti i luna park di Andora, Spotorno, Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure, San Bartolomeo al Mare, Imperia, Diano marina, Massa e Albinia; il parco gonfiabile di Andora e quello di Bordighera; le ruote panoramiche di Laigueglia, Ceriale, Riva ligure e San Bartolomeo al Mare; la giostra a catene di Ceriale; le giostre per bambini di Andora, Rapallo e Sassuolo e i trenini turistici di Alassio, Andora e Loano.

L’invito è stato esteso a tutte le attività di spettacolo viaggiante. “L’idea è quella di ospitare gratuitamente sulle nostre strutture il personale sanitario – spiegano dal luna park di Andora – Chi partecipa dovrà realizzare un carnet di biglietti omaggio utilizzabili solo nei due giorni della manifestazione, da regalare al personale medico che si presenterà con tesserino di riconoscimento. Ovviamente chi ha più bambini dovrà ricevere un carnet per ognuno di loro”.

La manifestazione, come detto, si svolgerà nei giorni di lunedì 19 luglio 2021 e mercoledì 21 luglio 2021, pubblicizzata da una locandina unica per tutti. I biglietti omaggio relativi all’evento potranno essere fruiti senza essere legati ad alcun obbligo di acquisto da parte degli utenti.