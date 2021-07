Matteo Cocco entra a far parte dello staff tecnico della prima squadra del Como, neo promosso in Serie B - IVG.it

Pietra Ligure. Matteo Cocco, ex mister di Genoa, Alessandria, Baia Alassio e Pietra Ligure, entra a far parte dello staff tecnico del Como, neo promosso in Serie B ed allenato da Giacomo Gattuso.

Matteo Cocco, in questo nuovo e prestigioso incarico, lavorerà a 360°, agendo da collaboratore tecnico e si occuperà di match analysis.

“Lascio il Pietra Ligure non a cuor leggero, insieme a mister Pisano, il dg Luca Filadelli, il presidente Claudio Faggiano e tutta la società abbiamo organizzato un percorso, portato avanti tra mille difficoltà, legate a causa di forza maggiore – dichiara Matteo Cocco – con loro si è instaurato un rapporto umano di grande spessore, che non potrò mai dimenticare”.

“Ringrazio il Como del presidente Dennis Wise (ndr, ex giocatore del Chelsea) per l’irrinunciabile opportunità professionale concessami – continua Cocco – lavorerò a stretto contatto con mister Giacomo Gattuso, in qualità di collaboratore tecnico e mi occuperò di match analysis. Il Como è una società seria ha progetti ambiziosi, ma equilibrati, portati avanti con la politica dei piccoli passi”.

“Per quanto mi riguarda si tratta di un salto in avanti di grande livello – conclude Cocco – che cercherò di ottimizzare al meglio, portando con me il bagaglio di esperienza maturata con Ceriale, Genoa, Alessandria, Baia Alassio e Pietra Ligure”.