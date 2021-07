Malore in mare ad Andora: deceduto 50enne - IVG.it

Andora. Fatale malore in mare questa mattina per un turista 50enne.

L’episodio si è verificato ad Andora, dove un torinese di 50 anni residente ad Orbassano ha perso la vita mentre si trovava in mare

Stando a quanto appreso, l’uomo è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua: è stato notato privo di sensi, così sono scattati i soccorsi.

Prima l’intervento del bagnino che lo ha trascinato sulla battigia poi l’arrivo di personale sanitario e del 118: inutile ogni tentativo di rianimazione, il 50enne era ormai deceduto.

Nonostante l’azione dei sanitari per lui non c’è stato nulla da fare e non si potuto fare altro che constatarne la morte.