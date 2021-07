Loano "ispiratrice" del singolo "Someone After You" di Chiara Migliore e Andrea Modellato - IVG.it

Loano. Confermata per il 30 luglio l’uscita del brano “Someone After You”, primo inedito della ballerina e cantante cuneese Chiara Migliore e il secondo di Andrea Modellato, produttore discografico che si è occupato della realizzazione del progetto.

La cittadina ligure di Loano ha ricoperto un ruolo importante all’interno di questo progetto musicale; l’idea di realizzare questa canzone è infatti nata durante una vacanza fatta dai due artisti proprio in tale località e sempre lì è stato realizzato questa estate, a un anno di distanza, il servizio fotografico realizzato per tutte le pubblicazioni e la copertina del disco. A realizzare lo shooting è stato il noto fotografo Alessandro Gimelli, proprietario dello studio The Overpass.

La canzone è stata lavorata in parte dal team di produzione con cui Andrea aveva già collaborato per il suo brano precedente “Be My Sunlight”.

Tra i membri della squadra che ha curato la creazione del progetto figurano in particolare Luca Testa, dj italiano di fama internazionale che ha seguito le registrazioni presso i suoi Head Music Studios a Torino e i celebri Abbey Road Studios di Londra dove il brano è stato masterizzato da Andy Walter, uno dei più rinomati ingegneri del mastering al mondo.

Il singolo verrà pubblicato e distribuito rispettivamente da Reload Music e dalla major Sony Music Italia.