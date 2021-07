Loano, furto in un negozio in pausa pranzo: rubati 4mila euro - IVG.it

Loano. Brutta sorpresa oggi sul lungomare di Loano, in corso Roma, per la titolare del negozio “La ciotola felice”. Dopo la consueta pausa pranzo, la responsabile ha trovato la porta d’ingresso socchiusa e con evidenti segni di effrazione. All’interno, il locale è apparso subito in disordine e il registratore di cassa aperto e vuoto.

Il bottino si aggira intorno ai 4mila euro. Tra gli oggetti anche un braccialetto ricordo del padre, più un valore affettivo che di valore economico.

Per individuare il responsabile, è stata sporta denuncia ai carabinieri.