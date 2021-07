Loano, cambiano gli orari della Ztl di corso Roma - IVG.it

Loano. L’amministrazione comunale ed il comando di polizia locale di Loano hanno deciso di modificare gli estremi temporali entro i quali sarà in vigore la Zona a Traffico Limitato di corso Roma.

Già a partire da questa settimana l’isola pedonale (attivata quest’anno in via del tutto sperimentale) scatterà non più alle ore 18 ma alle ore 19.

In occasione delle scorse chiusure, le operazioni di sgombero di auto e moto parecheggiate lungo il corso sono avvenute piuttosto celermente. Perciò, anche alla luce delle richieste giunte dalla cittadinanza, si è deciso di posticipare di un’ora l’attivazione della Ztl.

Perciò dal 16 al 31 luglio e dal 27 agosto al 4 settembre l’isola pedonale sarà istituita nelle serate di venerdì e sabato dalle 19 alle 2 del giorno successivo; dal 6 agosto al 22 agosto, invece, la Ztl sarà esecutiva tutte le sere dalle 19 alle 2 del giorno successivo.