Loano, al Giardino del Principe la presentazione di “Omicidio sulla Martesana” di Giuseppe Carfagno - IVG.it

Loano. Giovedì 15 luglio alle 21 nel Ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione di “Omicidio sulla Martesana” di Giuseppe Carfagno (Edizioni il Ciliegio).

Una notte di febbraio, a Milano, un giovane informatico viene assassinato lungo la Martesana da un individuo travestito da Pierrot. Le indagini della polizia non riescono a impedire altri efferati delitti, in una sinistra scia di sangue misteriosamente collegata a un’azienda che si occupa di sviluppo tecnologico dell’intelligenza artificiale. Cosa spinge l’assassino? Avidità, odio, vendetta? Solo decifrando ogni segnale la squadra di investigatori riuscirà a trovare una risposta.

Giuseppe Carfagno vive a Milano, dove ha insegnato lettere in una scuola media. Conduce corsi di scrittura creativa presso la Società Umanitaria. Appassionato di storia, che racconta con entusiasmo e competenza, ha scritto e pubblicato numerosi romanzi e racconti. Con le Edizioni il Ciliegio ha pubblicato: “Titina. Storia di un cane Nobile” (2013); “Bruno, un cucciolo da salvare”; “Ciro, storia di un piccolo dinosauro italiano” e “Umberto è andato in America”, “L’isola dei gabbiani” e altri libri.

Introduce Maria Giuliana Amelotti, presidente di Pro Loco Loano. L’entrata è libera, fino ad esaurimento posti.

L’appuntamento è stato organizzato da Pro Loco Loano e rientra nell’ambito di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l’Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”