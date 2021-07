Loano 2021, Lettieri esce allo scoperto: "Pronto per una nuova sfida con la stessa passione di sempre" - IVG.it

Loano. Non sarà una candidatura ufficiale in vista delle sempre più imminenti elezioni amministrative, ma quella lanciata oggi su facebook dall’assessore loanese (ed ex vice sindaco) Luca Lettieri ci assomiglia molto.

“Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili e faticosi per tutti noi – scrive Lettieri -. Loano, così come l’Italia intera, sta affrontando con coraggio, sacrifici e investimenti la ripresa post pandemica. Questo spirito è la migliore prova dell’ottimismo che la nostra comunità ripone nel futuro. Nonostante in questo mandato il mio incarico sia stato ridimensionato, ho continuato a lavorare con la responsabilità e la coerenza che mi hanno sempre contraddistinto e per le quali mi conoscete”.

Sostenuto dalla Lega a livello locale e regionale, Lettieri punta a compattare il centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali: “In ogni occasione – ha concluso il suo post l’assessore del Carroccio -, i loanesi hanno deciso le sorti amministrative e politiche della nostra comunità facendo la scelta giusta. Lo stretto rapporto che si è creato durante il mio lungo percorso amministrativo e che mi lega profondamente a tutti voi mi spinge a chiedere la vostra fiducia anche per il prossimo mandato, che porterò avanti con l’entusiasmo e la passione di sempre, per il bene di Loano e dei Loanesi. La mia storia siete voi”.

Anche se in maniera ufficiosa, nei giorni scorsi ha preso forma anche un’altra candidatura (opposta a quella che, verosimilmente, sarà quella di Lettieri). Stiamo parlando della lista civica che sarà capitanata da Giacomo Piccinini, ex assessore comunale ed ex presidente del Lions Club loanese. Che ha formato un gruppo di lavoro in vista del voto. Dovrebbe essere proprio lui, quindi, l’avversario di Luca Lettieri.