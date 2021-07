Lite tra due tassisti a Finale, per calmare gli animi intervenuta la polizia locale - IVG.it

Finale Ligure. Insulti e parolacce “scagliati” al rivale in pieno giorno, un siparietto che ha richiesto addirittura l’intervento della polizia locale per placare gli animi. Protagonisti dell’episodio due tassisti che, a quanto pare, proprio non si vanno a genio, dato che il primo “episodio documentato” di lite tra i due (con tanto di video) risale addirittura al 2016.

Nel pomeriggio di ieri, di fronte alla stazione ferroviaria di Finale, i due tassisti si sono ritrovati sullo stesso cammino ed è qui che è partita l’ennesima occasione per insultarsi e spintonarsi. Per calmare il diverbio è stato richiesto anche l’intervento della polizia locale del luogo che però non ha dovuto registrare alcuna querela.

Per il momento non sono stati quindi presi provvedimenti per cessare questi ripetuti litigi, ma, come afferma il comandante della polizia municipale, Eugenio Minuto, il Comune di Finale, alla luce anche dei diversi video che circolano sul web che immortalano alcuni contatti tra i due litiganti, potrebbe prendere la decisione di applicare delle sanzioni amministrative nei confronti dei due tassisti, con la sospensione della licenza ad esempio. Chissà che con queste misure drastiche i due litiganti trovino l’occasione per chiudere definitivamente questa loro “burrascosa relazione”.