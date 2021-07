Liguria, somministrati un milione e mezzo di vaccini. Toti: "In arrivo 3 nuovi open night anche per seconda dose" - IVG.it

Liguria. “Oggi in Liguria abbiamo raggiunto il milione e mezzo di dosi somministrate e dopo il successo di ieri sera abbiamo deciso di programmare 3 nuove open night che si svolgeranno nelle Asl di tutta la Liguria mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio dalle ore 19 alle ore 22 (in Asl2 dalle ore 20 alle ore 23)”.

A dirlo è il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, che continua: “Durante le tre serate sarà possibile effettuare senza prenotazione la prima dose del vaccino Pfizer o anticipare la seconda dose Pfizer se la prima è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni), o di Moderna se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massino di 42 giorni)”.

“Anticipando la seconda dose potremo garantire una maggiore copertura a chi ha già effettuato la prima – spiega ancora il presidente Toti -, soprattutto per quanto riguarda le varianti che stanno circolando nel nostro paese. La strada è quella giusta, grazie anche ai giovani che stanno capendo quanto è importante vaccinarsi”. In Asl2 le somministrazioni si svolgeranno al Terminal Crociere di Savona dalle ore 20 alle ore 23″.

Per quanto riguarda l’andamento della pandemia in Liguria, sono 54 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.838 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2562 tamponi antigenici rapidi. L’incidenza di questa settimana si attesta a 14 casi positivi a livello regionale (7 nel savonese, 18 nello spezzino, 12 nell’imperiese e 10 in provincia di Genova).

Nell’ultimo report settimanale Iss-Ministero della Salute l’indice Rt della Liguria è pari a 1,1: “A fronte della diradazione delle misure di distanziamento sociale ci aspettavamo un’inversione di tendenza dopo aver raggiunto, alla fine dello scorso mese di giugno, una bassa circolazione del virus – spiega Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa -. L’impatto sul tasso di ospedalizzazione derivante da una maggiore circolazione del virus risulta decisamente modesto in termini di ricoveri in terapia intensiva e area medica, con 2 ricoveri medi al giorno, contro i 60 che registravamo durante il picco pandemico”.

“Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è al 3%, mentre il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1%. Rispetto ai ricoverati, 2 su 3 non risultano vaccinati e solo 1 su 10 è stato vaccinato con entrambe le dosi. Stiamo procedendo ad attenta sorveglianza epidemiologica per registrare l’evoluzione del quadro” conclude Toti.