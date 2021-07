L'ex allenatore dell'Inter e ct della Nazionale Antonio Conte a Bergeggi - IVG.it

Bergeggi. Ha approfittato del weekend per una vacanza in una delle baie più belle e suggestive del litorale savonese. Antonio Conte, ormai ex allenatore dell’Inter ma anche ex ct della Nazionale Italiana, è in vacanza a Bergeggi, presso lo stabilimento balneare e ristorante “Villaggio del Sole” proprio di fronte all’isolotto (nell’immagine insieme a un altro cliente dei bagni).

Naturalmente l’ex tecnico nerazzurro non poteva passare inosservato, anche se va detto che Conte è ormai un frequentatore abituale di Bergeggi e non è certo la prima volta che viene a trascorrere le vacanze nella località savonese.

E chissà che l’ex commissario tecnico, rimasto nei cuori degli italiani per il buon cammino degli azzurri a Euro 2016, non assista proprio da Bergeggi domani sera alla storica finalissima tra Italia e Inghilterra che sancirà il vincitore di Euro 2020.