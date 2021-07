Le foto degli artisti albenganesi Tavaroli e Baio esposte alla mostra "Cronache Quaranteniche" - IVG.it

Albenga. Al Centro Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA) di Bibbiena s’inaugura il 17 luglio la mostra “Cronache Quaranteniche”, dedicata al periodo del lockdown 2020 e alle foto che in tale memorabile e tremendo periodo vi furono scattate.

Tra le foto dei migliori fotografi italiani selezionati da un’apposita giuria di esperti saranno presenti quelle dei due autori albenganesi Paolo Tavaroli e Rita Baio, del Circolo Fotografico San Giorgio. Il sodalizio ingauno- che si è ormai stabilmente collocato ai vertici delle classifiche nazionali e in buona posizione in quelle internazionali- ha diversi soci di punta e, tra questi, i due docenti del “Giancardi” di Alassio, sono i più blasonati e non solo vittoriosi nei Concorsi, quanto altrettanto capaci di affermarsi nei circuiti artistici ed espositivi.

Il Tavaroli, presidente del club, si dice anche molto soddisfatto della “messe” di qualità di nuovi soci e, in particolare, dei giovani Under 30 che sono stati recentemente capaci di arrivare al terzo posto assoluto nel Gran Concorso Nazionale dei Circoli italiani.

Il Circolo San Giorgio (Benemerito della Fotografia Italiana e rappresentante locale della FIAP internazionale) è molto attivo sul territorio: proprio in questi giorni presenta una nuova mostra FIAP al Centro Espositivo “lumiere” di pal. Oddo in Albenga (3° piano) e ha recentemente organizzato e promosso il nuovo Concorso Nazionale “Trofeo Città di Ceriale” con il Patrocinio della FIAF e in collaborazione con il Comune di Ceriale.