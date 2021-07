Lavori alla rete elettrica di Orco Feglino, Vezzi Portio e Vado: il 12 luglio possibili distacchi della corrente - IVG.it

Savona. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che lunedì 12 luglio verrà avviato un corposo intervento di sostituzione di componenti danneggiati su linee a media tensione nei comuni di Orco Feglino, Vezzi Portio e Vado Ligure.

L’operazione rientra nell’ambito del programma di manutenzione e potenziamento delle linee elettriche, volto a migliorare la qualità del servizio, con un’attenzione particolare alla zona di Savona, colpita da eventi atmosferici che hanno reso precarie le condizioni della rete. Nel dettaglio l’intervento consiste nella messa in sicurezza e ripristino definitivo della linea a media tensione ubicata a confine tra i comuni di Orco Feglino e Vezzi Portio, a seguito dei guasti dello scorso ottobre e delle conseguenti riparazioni provvisorie effettuate in via emergenziale.

L’intervento di restyling completo degli impianti rende indispensabile, per motivi di sicurezza, disalimentazioni temporanee del servizio elettrico nella giornata di lunedì 12 luglio, dalle 9 alle 15. Le zone interessate dall’interruzione programmata nel comune di Orco Feglino saranno: via S. Anna 2, 6, 10, 6/01, da 1 a 17, da 21 a 29, 33, 37, da 41 a 45, 65, 5/16, sn, sn1, sn2, sn3, sn4, ip/05, cott, sn 63, sn 64; via Condera da 2 a 6, 12, da 16 a 18, 30, 5/ip, sn, cant, sn1, sn3, sn6, snc, sn, cant; località Palazzuolo da 15 a 19, 33, sn; via Chiesa 17, sn; via Boragni sn4. A Vezzi Portio le vie interessate saranno: Via Gravano s.g. 4, da 26 a 28, da 36 a 38, da 5 a 7, 13, 19, da 23 a 29, da 33 a 41, sn1, sn2, sn3, sn4, sn; via S. Giorgio 10, 16, 20, da 24 a 34, 11, da 19 a 21, 27, sn1, sn2, sn3, sn4, sn5, sn6, sn7; via Costa s.f. da 6 a 8, 16, 1, da 7 a 7a, da 13 a 17, sn, sn1, sn2, ip/35, cant; via S. Filippo 12, da 24 a 28, da 1 a 1a, 9, 29, 33, sn, sn1, ip/35, cant, 37, sn, sn2, ip/35; via Rovere inf s.f. 2, 6, da 10 a 12, 16, 1, 9, 15, sn1, ip/35, sn; via Rovere sup s.f. da 4 a 8, da 12 a 14, da 3 a 7, 15, ip/35; contrata Campei s.g 2, da 6 a 12, 16, da 3 a 15, 25/01, sn; via Bassi s.f. da 2 a 10, da 1 a 5, 11, sn; via Delmonte s.f. da 3 a 7, sn1, ip/35, cant; via Firpi s.g. da 6 a 10, da 1 a 7, sn, sn1; via Giusci s.f. da 2 a 6, da 1 a 5, ip/35; via Giardino 2, 42, 1, sn, ip/01, sn1; via S. Antonio 4, da 1 a 3, sn1, sn2; via Ruggia 10, sn, sn1, sn2. A Vado Ligure l’interruzione sarà in via dei Tedeschi 2, 1, sn1.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.