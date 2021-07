L'Atletica Arcobaleno torna da Rieti con una consapevolezza: "Ci sono grandi margini di miglioramento" - IVG.it

Una spedizione giovane e in crescita. Queste le parole con le quali si potrebbe descrivere la compagine targata Atletica Arcobaleno Savona, impegnata lo scorso weekend in quel di Rieti, in occasione dei Campionati Italiani Giovanili Categoria Under 18 (Allievi).

Sono stati otto gli atleti (cinque ragazze e tre ragazzi) che hanno dato battaglia allo stadio “Raul Guidobaldi”, vero e proprio tempio dell’atletica laziale e italiana, impegnati in specialità relative alla corsa veloce e di resistenza. Ad aprire le danze, nei 400 ostacoli, Damiano Di Crescenzo, alla prima esperienza di caratura nazionale, che coglie un buon 16° posto con il tempo di 57”82. Altra esordiente la ponentina Elisa Moro che, dopo una squalifica per partenza anticipata sui 100 metri, si riscatta abbondantemente con un’ottima ultima frazione di staffetta 4×100, ben coadiuvata dalla freschezza atletica e dallo sprint delle colleghe Elisa Piccardo, Annaluna Pittella e Chiara Crovetto. Tempo finale della staffetta savonese 49”83, con un ventesimo posto assoluto che regala un’emozione sul finale della seconda giornata di gare.

Anche nella sezione dedicata al mezzofondo, ci sono stati giovani atleti all’esordio in manifestazioni di respiro nazionale. Ecco allora Stefano Girotti che, nonostante la tensione dell’esordio, chiude al 38° posto i 2000sp in 6’44”99, tempo superiore al suo accredito iniziale ma figlio di una gara complessa. Al femminile coraggiosa prova di Alessia Laura, anche lei chiamata a un emozionante esordio. Dopo un primo giro nel corso del quale ha provato a tenere duro, deve fronteggiare il proverbiale “spegnimento della luce” e, stringendo i denti, riesce a chiudere gli 800 metri in 2’33”26 (37esima).

Inoltre, il forte triatleta Fiorenzo Angelini, già autore di prestazioni di rilievo nelle categorie precedenti (under 16), porta a casa il miglior piazzamento per la sua formazione, un lusinghiero 13° posto con il tempo finale di 9’03”56 sui 3000 metri.

“In mezzo a tanta atletica di valore i giovani alfieri savonesi ci hanno provato. Hanno dato tutto ciò che avevano onorando al meglio la rassegna tricolore di Rieti e la maglia che vestivano con orgoglio. Senza dubbio cresceranno. Miglioreranno. Per loro fortuna non hanno fretta ed il tempo, come si suol dire, è dalla loro parte”, commenta la società, che conclude: “A fare da cornice alla manifestazione agonistica, terminate le gare, una bella e piacevole cena sociale nel centro storico di Rieti, proprio accanto al piccolo monumento che indica il centro geografico dello stivale (foto). Ebbene sì, il nostro Arcobaleno è stato al centro dell’Italia, in attesa di vederlo, speriamo, sempre più al vertice”.