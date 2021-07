Laigueglia, visita del comandante della Guardia Costiera: "Presidio locale essenziale per la sicurezza in mare e sulle spiagge" - IVG.it

Laigueglia. Visita del comandante di Circomare Loano-Albenga, TV (CP) Corrado Pisani, all’Ufficio del Seziomare di Laigueglia, insieme al comandante della Delegazione di Spiaggia di Andora, Capo 2ª Cl. Np. Giuseppe Zarrillo, al sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme e al comandante della Polizia Locale Valentina Ruaro.

Sono state affrontate le tematiche inerenti la sicurezza della balneazione ed in mare ed occasione per illustrare le caratteristiche del Borgo e della costa, nonché gli interventi effettuati e quelli in programma a tutela e difesa del litorale.

Il sindaco Sasso del Verme ha espresso ringraziamenti e apprezzamento alla Guardia Costiera di Loano-Albenga per il costante supporto, per l’attenzione verso la nostra realtà e per il lavoro svolto sia in mare che a terra in tema di salvaguardia della sicurezza di cittadini e visitatori.

L’incontro si è concluso con l’ulteriore conferma della volontà di collaborazione tra le parti, auspicando il potenziamento delle competenze dell’Ufficio del Seziomare, quale importante presidio, soprattutto durante il periodo estivo, per garantire a tutta la collettività una permanenza sicura e serena lungo le spiagge cittadine.