Laigueglia, un turista: "Cantiere del Windsor aperto in piena estate, situazione assurda" - IVG.it

Buongiorno,

vi scrivo in quanto pensiamo ci sia una situazione anomala, assurda, senza rispetto per la gente che vuole stare in vacanza e stare tranquilla, e quindi da monitorare a Laigueglia.

Infatti in pieno centro, e in piena estate, a Laigueglia viene permesso di tenere aperto il cantiere del Windsor!

E’ normale? Soprattutto se si considera che fino i primi di giugno la passeggiata era chiusa ma ora, ovviamente x il periodo estivo, è stata aperta…. L’unico problema, appunto, è che la gru è attiva, gli operai lavorano su e giù per i ponteggi senza alcun rispetto di protezioni, persistono i rumori anche qui senza alcun rispetto di orari…

Insomma siamo alle solite: tutti si fermano per la stagione turistica e i “potenti” (Windsor) fanno sempre quello che vogliono! Potete fare qualcosa e divulgare questa situazione?

Bisognerebbe mandare un ispettore, un tecnico (che non sia di parte) e sicuramente verrebbe immediatamente chiuso in quanto non ci sono le condizioni.

Buona giornata,

Luca Maniero