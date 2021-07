Laigueglia, bimba tedesca si allontana dalla spiaggia di Alassio e viene "salvata" da un tam tam di soccorso - IVG.it

Laigueglia. Bimba tedesca si perde sul litorale di ponente. Un pomeriggio movimentato per i bagnini dello stabilimento Tirreno, che hanno notato una bambina di otto anni smarrita e preoccupata, in cerca di aiuto. Non è stato facile farsi spiegare dalla piccola il punto da cui si era allontanata, probabilmente giocando e camminando in acqua.

Ecco quindi che, grazie al gestore dei bagni, Gigi Gandini, e a Franco Branca, entrambi volontari della Croce Rossa, è stato subito attivato un tam tam che ha raggiunto fortunatamente la mamma in uno stabilimento di Alassio.

Tutto è bene ciò che finisce bene, verrebbe da dire, e d’estate non è certo un’eccezione che qualche bimbo, approfittando della distrazione dei genitori, si allontani troppo. La raccomandazione, però, resta sempre la stessa, ossia quella di non perdere di vista i figli, sia per i rischi che possono correre in mare, sia nel caso in cui escano dalla spiaggia e vaghino in prossimità della strada. Per non parlare, infine, dei malintenzionati da cui bisogna sempre stare in guardia.