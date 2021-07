La Vadese prende posizione dopo l'attacco di Marinelli: "Ci aspettiamo delle scuse" - IVG.it

Anche la Vadese fa sentire la sua voce dopo il “post terremoto” del vicepresidente del Savona Simone Marinelli. Di seguito, il comunicato del club:

In riferimento a quanto dichiarato dal vicepresidente del Savona Calcio la Vadese Calcio 2018 sente la necessità di chiarire alcuni aspetti.

In primis la nostra società rispedisce al mittente le poco velate accuse di boicottaggio e ostruzionismo che il signor Marinelli rivolge al nostro Direttore Generale, accuse del tutto infondate e fuori luogo, ricordiamo in oltre all’accusatore che la società ASD Vadese Calcio 2018 opera e si esprime come un corpo unico e compatto e non con personalismi. Crediamo altresì che nel caso in cui tali attacchi privi di fondamento dovessero continuare sarà il nostro stesso DG a rispondere . Invitiamo quindi il signor Marinelli a porgere le proprie scuse alla nostra società o in alternativa esibire le prove di quanto afferma.

Sul mancato accordo tra il Pro Savona e la Polisportiva Quiliano accogliamo con piacere la fedele ricostruzione degli eventi fatta dal presidente Pastorelli che spazza via ogni possibile ombra e sospetto di ingerenze o di malafede.

Malafede che ci viene continuamente imputata più volte dal signor Marinelli che, forse volutamente, ha dimenticato come l’assegnazione ad un girone per il campionato sia normato dal regolamento della Federazione, regolamento a cui si attengono tutte le squadre partecipanti ai vari campionati.

In fine la nostra società esprime solidarietà e vicinanza alla Sindaco e alla giunta del comune di Vado Ligure e a tutte le altre realtà sportive, calcistiche e non, che sono state offese e ingiustamente accusate nel post oggetto di discussione.