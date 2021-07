La Spotornese presenta Luca Calcagno: "Felice di far parte di una società ambiziosa" - IVG.it

Spotorno. La Spotornese, nelle figure di Massimo Peluffo ed Alberto Calvi, alza il velo sulla prossima stagione agonistica 2021/22, presentando Luca Calcagno.

Il neo collaboratore tecnico, si ributta nella mischia dopo le eccellenti stagioni con il Varazze, accettando la proposta dell’ambiziosa società savonese.

“Abbiamo tanta voglia di riprendere, di fare un’annata calcistica importante – afferma Luca Calcagno – la squadra è in fase di allestimento ed in questi giorni cominceremo a conoscere lo zoccolo duro della squadra, che deve rimanere tale, ma che va rafforzato, inserendo qualche tassello”.

“A livello personale sono molto contento, ho molto entusiasmo e sono felice di far parte di una società, dove esistono le basi per portare avanti un progetto interessante, ho proprio tanta voglia di ricominciare”.