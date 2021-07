La Spotornese dà il benvenuto a Luca Crovella - IVG.it

Spotorno. Dopo aver chiuso le operazioni in entrata per quello che riguarda il reparto offensivo la Spotornese calcio, iscritta al campionato di Seconda Categoria, dà il benvenuto in bianco azzurro a Luca Crovella, terzino sinistro, classe 1997.

Dopo le esperienze a Vado in Eccellenza, a Varazze e Celle in Promozione, Letimbro e Pontecarrega in prima categoria, il difensore va a rinforzare il reparto arretrato della compagine guidata dalla coppia Luca Calcagno e Massimo Peluffo.

Nelle prossime settimane verranno comunicate altre ufficialità per quello che riguarda la rosa biancoazzurra.