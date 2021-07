La Liguria la regione preferita dagli italiani per i viaggi in treno: Spotorno la meta più ricercata - IVG.it

Liguria. Continue code in autostrada e sull’Aurelia, complice l’esodo dei turisti desiderosi di trascorrere l’estate sulle spiagge liguri, ma soprattutto colpa dei numerosi cantieri che bloccano e limitano il traffico. E allora, come riporta Trainline (app leader per viaggiare in treno e pullman in Europa), negli ultimi due mesi, sempre più italiani hanno preferito utilizzare il treno per raggiungere la Liguria.

E la nostra regione è la preferita tra chi decide di dirigersi al mare evitando strade e autostrade e trascorrendo il proprio viaggio in “carrozza”. Sono, infatti, ben 17 le mete liguri nella top 25 delle destinazioni preferite degli italiani, classifica in cui primeggia Spotorno. E a cui si aggiungono altre sei località savonesi, in ordine: Celle Ligure (5°), Varazze (7°), Finale Ligure (9°), Alassio (10°), Pietra Ligure (16°) e Loano (17°).

Per quanto riguarda il resto della Liguria, posizioni di prestigio anche per Monterosso e Camogli che, insieme a Spotorno, hanno riscontrato l’aumento di ricerche più significativo nel periodo che va dal 26 aprile (giorno in cui la Liguria è entrata in zona gialla e quindi sono diminuite le restrizioni sugli spostamenti) fino alla fine di giugno.

Rispetto ai due mesi precedenti, infatti, le ricerche sul piattaforma Trainline sono aumentate notevolmente: +975% per Spotorno, +623% per Monterosso e +620% per Camogli. E non stupisce che le rinomate Cinque Terre, meraviglioso tratto costiero lungo circa 10 km e caratterizzato dalla presenza di cinque antichi borghi marinari affacciati sul mare, abbiano quattro località in classifica: oltre a Monterosso, anche Riomaggiore (+608), Manarola (+574%) e Vernazza (+470%).

Le località liguri, dunque, occupano tutta la top ten. La prima altra regione ad affacciarsi in classifica è l’Emilia-Romagna con Gatteo a Mare (in undicesima posizione con +490%), che si ritrova nella graduatoria anche con Cesenatico (+470%) e Cervia (+369%). Le altre regioni presenti sono la Toscana, con San Vincenzo (+397%) e Forte dei Marmi (+360%), il Friuli Venezia Giulia con la stazione di Latisana-Lignano-Bibione (+389%), che permette di raggiungere più località di mare nei dintorni, la Campania con Paestum (+369%)e la Puglia con la rinomata Polignano a Mare (+366%).

Di seguito, la classifica completa che riporta tutte le mete di mare più ricercate in Italia per i viaggi in treno

Top 25