La Cairese piange la scomparsa di Giovanni Rando, decisivo nella scalata in C2 - IVG.it

Notizia triste per il mondo gialloblù: è mancato all’età di 62 anni Giovanni Rando, 50 presenze e 6 goal per lui con la Cairese.

“Giovanni – scrive la società sul proprio sito – rimarrà per sempre nella storia della nostra società per il contributo che diede nella stagione della storica promozione in Serie C2, ottenuta al termine dell’annata 1984/85″.

Rando, originario di Messina, era un centrocampista di lotta e dalla grande potenza muscolare ed è stato l’autore del goal contro l’Orbassano che ha sancito la salita nei professionisti e di conseguenza il punto più alto dell’epopea del leggendario presidente Cesare Brin.

“Tutta la società si stringe attorno ai familiari in questo momento di dolore e invia un abbraccio a Giovanni, certa che da lassù continuerà a tifare per i nostri colori”, si conclude così la nota del club del presidente Mario Bertone.