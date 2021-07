Italia-Inghilterra, ora i festeggiamenti preoccupano: c'è chi tiene chiuso il locale, "impossibile lavorare" - IVG.it

Loano. “Questa sera Vittorino chiuderà alle ore 21.00. Ci dispiace ma è impossibile lavorare come martedì scorso. Ci vediamo lunedì alle 17.30”. Un semplice e stringato messaggio affidato ai social network per annunciare una scelta controcorrente: durante e dopo la finale degli Europei, che vedrà contrapporre Italia e Inghilterra nel tempio del calcio di Wembley, il locale rimarrà chiuso.

Non è l’unico, Vittorino di Loano, ad aver fatto questa scelta. A fargli compagnia, ad esempio, La Suerte. E diversi altri locali stanno valutando se chiudere i battenti prima dell’inizio della finalissima. Troppo alto, a quanto pare, il rischio di festeggiamenti “sopra le righe” in caso di vittoria, troppo difficile gestire la folla. E così meglio chiudere, per evitare problemi.

D’altronde i festeggiamenti di martedì, al termine della semifinale contro la Spagna, hanno lasciato il segno. Circa 10.000 euro di danni a Savona, in piazza Mameli, dove la calca ha distrutto la base del treppiede davanti al monumento ai Caduti e, soprattutto, l’impianto di irrigazione dell’aiuola. E per questo motivo questa mattina in piazza sono comparse delle transenne con tanto di cartello esplicativo che invita tutti a “rispettare il monumento ai Caduti”. A Pietra Ligure, invece, il sindaco ha deciso di chiudere la passeggiata a partire dalle 22.30.

Naturalmente, a fronte di qualche locale che ha deciso di chiudere, la maggior parte hanno fatto la scelta opposta: in tutta la provincia non mancano le proposte “cena+maxischermo” proprio per vivere insieme il brivido Azzurro. E per approfittare, perché no, dell’exploit della banda di Mancini per risollevare un po’ il fatturato dopo mesi estremamente difficili a causa del Covid-19.