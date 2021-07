"Italia-Inghilterra è da rigiocare, la lotteria dei rigori è sbagliata" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Devono aver assunto un’espressione molto simile a quella dei reali inglesi al termine della finale di ieri sera i passanti e i clienti di un negozio di elettrodomestici di via Roma a Borghetto Santo Spirito “vittime” di uno scherzo tanto divertente quanto dispettoso.

Entrati nel locale, infatti, questa mattina si sono ritrovati davanti un televisore che trasmetteva la finale tra Italia Inghilterra (vinta dagli azzurri) e sotto allo schermo un foglio scritto a mano con una frase a dir poco agghiacciante: “Falso allarme! La partita si sta rigiocando. Era sbagliata la lotteria dei rigori”.

Uno scherzo che in poche ore ha fatto registrare un bel numero di “vittime” che si sono avvicinate incuriosite per chiedere spiegazioni ai titolari. Tra l’altro il negozio borghettino non è nuovo a questo genere di trovate. Risale a pochi giorni fa, il giorno dopo la semifinale tra Spagna e Italia, la realizzazione di uno scherzo del tutto analogo.