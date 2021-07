Istituto Patetta di Cairo, per Riccardo Francesco Burotto terzo posto alla "Gara Nazionale" - IVG.it

Cairo Montenotte. Il giovane Riccardo Francesco Burotto, studente dell’istituto “Federico Patetta”, brilla a livello nazionale: per lui terzo posto nella competizione che vedeva sfidarsi su materie professionali i migliori allievi di tutti gli istituti professionali italiani.

Si tratta della “Gara Nazionale”, iniziativa finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e gestita dall’Istituto professionale statale “Filippo Re” di Reggio Emilia. La competizione, che si è svolta in modalità a distanza il 20 e 21 maggio, ha visto gli allievi cimentarsi in prove volte a misurare le loro competenze nella lingua inglese e in materie professionali quali Diritto, Tecniche di Comunicazione e Tecniche Professionali e Commerciali.

Dopo aver ottenuto il diploma con il massimo dei voti del corso professionale “Servizi per il Commercio”, dunque, per Riccardo e l’istituto cairese arriva un’altra grande soddisfazione.

“Questo risultato – afferma la dirigente scolastica Monica Buscaglia – conferma la validità della politica della nostra scuola, da sempre orientata a sostenere la partecipazione dell’Istituto a progetti volti alla valorizzazione delle eccellenze, in modo da fornire agli allievi occasioni per approfondire la loro preparazione, anche attraverso il confronto con altre realtà scolastiche nazionali, sviluppando nel contempo il dialogo e la cooperazione anche tra docenti di diverse scuole, nell’ottica di un arricchimento professionale e di un innalzamento dei risultati scolastici”.