Intitolato a Giulio Ottolia il complesso polisportivo della Fontanassa - IVG.it

Cerimonia semplice ma molto sentita quella che si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi in località Fontanassa per intitolare l’impianto polisportivo a Giulio Ottolia. Numerose le istituzioni del mondo politico e sportivo presenti.

Marco Mura, organizzatore e promotore dei memorial dedicati a Ottolia, ai quali hanno preso parte big dell’atletica, sottolinea: “È davvero un piacere dedicare a Giulio Ottolia un impianto che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento e che ha visto Jacobs ottenere il record italiano sui 100 metri”.

Poi, la parola è passata al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che ha definito un “miracolo” quanto organizzato presso l’impianto negli ultimi anni. “Ricordo bene Giulio Ottolia – prosegue Caprioglio – perché mi ha allenato. Trattava tutti i suoi atleti come se fossero figli. Sono felice che la targa in suo ricordo venga scoperta durante il mio mandato”.

Presente anche l’assessore regionale Simona Ferro: “Sono felice – commenta – di vedere un’amministrazione comunale sensibile nei confronti dello sport e sensibile nei confronti di chi amava lo sport come Giulio Ottolia. Dopo un anno e mezzo di sofferenza anche per gli sportivi, è bello vivere questi momenti. Lo sport è importante in Liguria, anche perché il mare permette di poter praticare una gamma di discipline davvero ampia. Un grande grazie a Marco Mura per tutto quello che fa”.

L’assessore alla sport Maurizio Scarmuzza sottolinea il grande lavoro portato avanti in questi anni: “Siam partiti con Marco Mura cinque anni fa. Allora c’era di fatto soltanto la pista di atletica. Abbiamo lavorato per un sogno. La cosa più bella è che ora in Europa e nel mondo si parlerà di Giulio Ottolia”.

Infine, parola al figlio Davide Ottolia: “Mio padre era una persona semplice e con sani principi sportivi. Allenava chiunque avesse voglia di cimentarsi nello sport, indipendentemente da quanto fosse portato o dotato. L’atletica era per lui una sfida personale. Il suo insegnamento può essere riassunto in questa frase: ‘fare tutto ciò che si può nei propri limiti’. Non tutti possono ambire alle Olimpiadi ma non devono per questo rinunciare allo sport”.