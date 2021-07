Insulti social a Toti, Arboscello (Pd) solidale: "Critiche su tanti temi ma sulla pandemia la penso come lui" - IVG.it

Liguria. “Esprimo la mia solidarietà al Presidente della Regione Toti, che ha ricevuto insulti e minacce da chi è contro a vaccini e misure di contenimento del virus. Vaccino e il Green pass sono strumenti essenziali per superare Covid-19 e tornare a condurre una vita normale”. A dirlo in una nota è il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

Stamattina Toti, in un post sulla sua pagina Facebook, ha dichiarato guerra agli hater: “Da oggi denuncerò tutti gli insulti e gli auguri di morte che a migliaia sto ricevendo da quando per primo mi sono schierato con il Green pass. Sappiate che non mi interessa perdere il vostro voto, perché non esiste colore politico nella lotta al Covid“.

“Non ho mai risparmiato critiche a Toti e continuerò a farlo, su tanti temi, sui quali abbiamo visioni e idee contrapposte. Ma sulle misure di contenimento della pandemia la penso come lui. Bene ha fatto quindi a denunciare pubblicamente vergognosi attacchi e minacce di morte”, conclude Arboscello.